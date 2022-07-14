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Esenyurt'ta selden etkilenen mahallelerde temizleme çalışmaları sürdü

İstanbul'da etkili olan sağanak sonrası Esenyurt'ta oluşan selden zarar gören çok sayıda ev ve iş yerinde temizlik çalışmaları devam etti.
Esenyurt'ta selden etkilenen mahallelerde temizleme çalışmaları sürdü

Kentte, 10 Temmuz'da meydana gelen kuvvetli sağanak nedeniyle Haramidere'nin taşmasıyla Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde su baskınına uğrayan ev ve iş yerlerinde oluşan hasarın izlerinin silinmesi için çalışmalar yapıldı.

Mahallelerdeki bazı bodrum katlarda bulunan evlere dolan su birikintileri, belediye ekiplerince tahliye edildi.

Esenyurt Belediyesi ekipleri sağanak ve sel nedeniyle zarar gören kaldırımları onardı.

Taşan Haramidere'nin çevresinde de ekiplerin temizlik çalışmaları sürdü.

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