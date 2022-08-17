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Eşi ile 1 kişiyi öldürdükten sonra öyle bir paylaşım yaptı ki...

Afyonkarahisar Sandıklı'da şok bir olay yaşandı. Bir kişi sokakta tartıştığı kişiyi silahla vurdu, ardından eşini katletti. Ve sosyal medyadan intikam benim işim paylaşımı yaptı.
Eşi ile 1 kişiyi öldürdükten sonra öyle bir paylaşım yaptı ki...

Afyonkarahisar Sandıklı'da şok bir olay yaşandı. Bir kişi sokakta tartıştığı kişiyi silahla vurup öldürdü, ardından beraberindeki eşini katletti. Ve sosyal medyadan intikam benim işim paylaşımı yaptı.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Mehmet Ali Uyanık (fotoğrafta), eşiyle birlikte kahvenin önünden geçerken tartıştığı İbrahim D. (27) ve babası Adil D.'ye tabancayla ateş açtı. Ardından bir işyerine sığınan eşi Sibel Uyanık'ı (37) vurdu. Sibel Uyanık ile İbrahim D. hayatını kaybederken, Adil D. ise ağır yaralandı. Olay yerinden kaçtıktan sonra sosyal medya hesabından 'İntikam benim işim' paylaşımı yapan zanlı Uyanık, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, bugün öğleden sonra Sandıklı'da bulunan Kapalı Çarşı'da meydana geldi. Mehmet Ali Uyanık, beraberinde eşi Sibel Uyanık ile Kapalı Çarşı'da yürürken, bir kahvenin önünde oturan İbrahim D. ve babası Adil D. (55) ile tartışmaya başladı.

Bu arada yanından uzaklaşan eşi, bir işyerinin önünde beklemeye başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Uyanık, üzerinde taşıdığı tabancayla baba-oğula ateş açtıktan sonra eşi Sibel Uyanık'ın yanına gitti.

Sibel Uyanık, kocasının elinde tabancayla kendisine geldiğini görünce Kapalı Çarşı'da bulunan bir iş yerine sığınmaya çalıştı. Ardından iş yerine giren Mehmet Ali Uyanık, 4 çocuk annesi eşini tabancayla vurduktan sonra yaya olarak kaçtı.

KARISI VE 1 KİŞİ ÖLDÜ 

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sibel Uyanık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olduğu belirlenen baba-oğul ise hastaneye kaldırıldı.

 

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