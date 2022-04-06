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Eşi tarafından öldürülen Esma'nın tabutu kadınların omzunda taşındı

AYDIN'ın Söke ilçesinde, boşanmak için dava açtığı 35 yıllık eşi Nail Sedan (54) tarafından pompalı tüfekle öldürülen Esma Sedan, gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazede Sedan'ın tabutu kadınların omuzlarında taşındı.
Eşi tarafından öldürülen Esma'nın tabutu kadınların omzunda taşındı

Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Söke'nin kırsal Çalışlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocuk annesi Esma Sedan, şiddetli geçimsizlik yaşadığı için bir süre önce boşanma davası açtığı eşi çiftçi Nail Sedan ile evde tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine sinirlenen Nail Sedan, pompalı tüfeğini 35 yıllık hayat arkadaşı Esma Sedan'a doğrultup, ateşledi. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Sedan, yere yığıldı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sedan ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Esma Sedan kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma tarafından suç aleti tüfekle yakalanıp, adliyeye sevk edilen Nail Sedan, tutuklandı.

EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI

Eşi tarafından öldürülen Esma Sedan'ın cenazesi, bugün öğlen saatlerinde yakınları tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi morgundan alınarak evinin önüne getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Helallik alınmasının ardından Sedan'ın tabutu kadınların omuzlarında taşınarak Çalışlı Mahalle Mezarlığı'na götürüldü. Burada öğlen düzenlenen cenaze törenine Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, siyasi parti temsilcileri, öldürülen Esma Sedan'ın çocukları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Sedan'ın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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