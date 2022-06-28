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Eşi ve 2 çocuğunu rehin alan baba, sınır dışı edilecek

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde eşi ile 2 çocuğunu tüfek ve bıçakla rehin alıp, polisler tarafından ikna edilerek yakalanan Irak uyruklu Rami Arap, sınır dışı edilmek üzere serbest bırakıldı.
Eşi ve 2 çocuğunu rehin alan baba, sınır dışı edilecek

Olay, dün gece Pınarbaşı Mahallesinde meydana geldi. 10 yıl önce Türkiye'ye gelen ve İslahiye'ye yerleşen Rami Arap, yaşadığı 5 katlı apartmanın birinci katındaki evinde eşi Asya (27), çocutları Teim (2) ve İbrahim'i (3) tüfek ve bıçakla rehin aldı. Balkona çıkarak bağıran ve elindeki bıçakla kendisine zarar veren Rami Arap, polislerin çalışmasıyla ikna edilerek gözaltına alındı.

Rami Arap, emniyette yapılan sorgulamasında; tehdit edildiğini bu nedenle polisin dikkatini çekmek için çocuklarını rehin aldığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rami Arap, sınır dışı edilmek üzere serbest bırakıldı. Rami Arap, adliyeden çıkarıldıktan sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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