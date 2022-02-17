  • BIST 2.039,75
  • Altın 827.406
  • Dolar 13.6236
  • Euro 15.4943
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 1 °C
»

Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldüren kocaya müebbet

Nevşehir'de, 25 yıllık eşi Yeter Baysal'ı (45) 27 yerinden bıçaklayarak öldürüp, "Vahiy geldi" diyen Necmettin Baysal (55), tutuklu yargılandığı davada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldüren kocaya müebbet

Olay, 22 Eylül 2019'da, Gülşehir ilçesine bağlı Şahinler köyünde meydana geldi. Necmettin Baysal, 3 çocuğunun annesi Yeter Baysal'a evde ekmek yaptığı sırada bıçakla saldırdı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 27 yerinden bıçaklanan Yeter Baysal, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Necmettin Baysal ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinayet sonrası Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, tamamlanıp iddianame düzenlendi. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, Necmettin Baysal hakkında, 'eşi kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istendi.

Nevşehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Necmettin Baysal, ifadesinde, şizofreni hastası olduğunu, cinayeti kendisine gelen vahiy nedeniyle işlediğini öne sürdü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının da müdahil olduğu davanın karar duruşmasında Necmettin Baysal, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Cezayı az bulan bakanlık avukatlarının karara itiraz edecekleri belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ormanda cesedi bulunan engelli Edanur'u sevgilisi öldürmüş17 Şubat 2022 Perşembe 12:29
  • 'Kurbağa adamlar' 20 santimetrelik buzu kırıp, suya daldı17 Şubat 2022 Perşembe 12:28
  • Reuters'tan son dakika: Ukrayna'da bombardıman sesleri duyuldu17 Şubat 2022 Perşembe 12:21
  • Reynmen'e tehdit ve hakaretten 2 yıl 10 aya kadar hapis istemi17 Şubat 2022 Perşembe 12:19
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Sancar'a teşekkür17 Şubat 2022 Perşembe 12:18
  • THY'den Güney Avrupa'ya seyahat edeceklere özel kampanya17 Şubat 2022 Perşembe 11:40
  • Türkiye'nin NATO üyeliği 70 yaşında17 Şubat 2022 Perşembe 11:39
  • Bakan Dönmez: Elektrikte tarife değişikliklerini 1 Mart'a kadar tamamlamayı amaçlıyoruz17 Şubat 2022 Perşembe 11:35
  • 'Simgelerin köprüsü' 26 Şubat'ta hizmete açılacak17 Şubat 2022 Perşembe 11:17
  • Giresun'da 16 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi17 Şubat 2022 Perşembe 11:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti