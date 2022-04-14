Eşini bıçaklayan Afgan'ın 22, ona engel olmaya çalışan Tolga'nın 4 yıl hapsi istendi

Eskişehir’de, eşi ve kızını sokak ortasında bıçaklayan Afgan Abdulkadir Ahmadi (62) ile onu engellemeye çalışırken sırtından bıçakla yaraladığı için 3 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Tolga Daşkıran (19) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Odunpazarı ilçesi, Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde 5 Şubat'ta Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi, sokakta ortasında eşi Shannaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi bıçakla yaraladı. Bu sırada caddedeki Tolga Daşkıran ve arkadaşı Hüseyin Şahin (17) kadınların çığlıklarını duyarak olaya müdahale etti. Hüseyin Şahin, yere düşürdüğü Abdulkadir Ahmadi tarafından ayak bileğinden bıçaklandı. Tolga Daşkıran ise çıkan arbedede Abdulkadir Ahmadi'yi bıçakladı. Olayın ardından tutuklanan Tolga Daşkıran, 3 gün sonra avukatının itirazıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Abdulkadir Ahmadi ise olaydan 6 gün sonra tedavisi tamamlanıp taburcu edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

22 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklu sanık AfganAbdulkadir Ahmadi ile tutuksuz yargılanan Tolga Daşkıran hakkındaki soruşturma tamamlandı. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, sanık Ahmadi hakkında olay sırasında kendisini durdurmak isteyen Hüseyin Şahin ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi bıçakla yaraladığı için 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezası, eşi Shannaz Nazari'ye yönelik de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi. İddianame toplamda 22 yıla kadar hapis cezası talep edilen Ahmadi’nin ekmek bıçağıyla eşi Shahnaz Nazari’yi 'öldürme kastı' ile hareket ederek bıçaklamaya başladığı, kızı Nasimgül Ahmadi'yi ise kendisini engellemeye çalıştığı için aynı bıçakla saldırıp kolundan yaraladığı bilgisine yer verildi.

İddianamede eşi ve kızını sokak ortasında bıçaklayan Abdulkadir Ahmadi'ye engel olmaya çalışan Tolga Daşkıran hakkında ise çıkan arbedede sanığı bıçaklaması 'meşru savunma' kapsamında değerlendirilerek, yaralama suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

BABASINDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Nasimgül Ahmadi ifadesinde, babası tarafından omuzundan bıçakla yaralandığını ancak şikayetçi olmadığını belirterek, "Tramvaydan indiğimizde babam Abdulkadir'i gördük. Cebinden bıçak çıkararak anneme saldırdı. Aralarında herhangi bir tartışma olmadı. Annem, kolundan bıçaklanması üzerine yere düştü. Yerde de babam, annemi darbetmeye devam etti. Araya girdiğinde babam, elindeki bıçakla beni de sol omzundan yaraladı" dedi.

'TUTMASALAR BENİ ÖLDÜRECEKTİ'

Bıçakla ağır yaralanan Shannaz Nazari ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. İddianamedeki ifadesinde, Tolda Daşkıran'ın kendisini ölümden kurtardığını anlatan Nazari, "Kızımız Nasimgül’ün evlenmesi konusunda tartışma yaşadık. Bu tartışma sonrasında gelinim ile kızımın evine gittik. Dönüşte tramvaydan indiğimiz sırada eşim elinde bıçakla yanımıza geldi. Daha sonra elinde bıçağı belime sapladı. Etraftakiler eşimi tutmaya çalıştı. Ancak ellerinden kurtularak tekrar bana bıçakla saldırdı ve karın bölgemden bıçağı sapladı. Etraftakiler eşimi tuttu. Şayet tutmasalardı, eşim beni öldürecekti. Kan kaybetmem sebebiyle yere yığıldım ve diğer olayları tam olarak hatırlamıyorum. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

'O KADINDA ANNEMİ GÖRDÜM’

3 gün cezaevinde kaldıktan sonra meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Tolga Daşkıran ise yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

"Çığlıkları duyduktan sonra olay yerine doğru giderken 'Dur, yapma’ diye bağırdık ama karşı taraftaki kişi hiçbir şekilde dinlemedi. Kadının üzerine oturmuş şekildeydi. Hüseyin onu üzerinden almak isterken bacağından yaralandı sonra bıçağı bana doğrulttu, salladı. Ben bir adım geri attım. Bıçağı görünce ben de müdahale etmek zorunda kaldım. Kadınlara şiddete çok karşıyım. Küçüklükten gelen bir şey bu. Annem de zamanında şiddet görmüştü. Zaten o kadında da kendi annemi gördüm. Annem koşarken, gözümü önüne geldi. Hayatım gözümün önünden geçti. Bu zamana kadar kimseye ne bir şiddette bulundum, kadına kıza şiddet göstereni de uyardım. Kesinlikle karşıyım kadına şiddete kesinlikle ve kesinlikle karşıyım."

Tutuklu sanık Abdulkadir Ahmadi ile tutuksuz sanık Tolga Daşkıran, mayıs ayında 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.