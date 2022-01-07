Eşini öldürüp oğlunu eve çağırdı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde oturan Cafer Gülkaya (70), tartıştığı eşi Safiye Gülkaya'yı (69) av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra oğlunu eve çağırdı.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Anafartalar Mahallesi 2164 Sokak'ta tek katlı müstakil evde yaşandı. İşçi emeklisi Cafer Gülkaya, henüz sebebi belirlenemeyen tartışmanın ardından evde bulunan ruhsatsız av tüfeğiyle eşi Safiye Gülkaya'ya ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Safiye Gülkaya'nın omzuna ve göğsüne isabet etti. Olayın ardından Cafer Gülkaya, oğlu Ferhat Gülkaya'yı telefonla arayıp, eve gelmesini istedi. Eve gelen Ferhat Gülkaya annesini kanlar içinde görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Safiye Gülkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, katil zanlısı Cafer Gülkaya'yı gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptıkları incelemenin ardından Safiye Gülkaya'nın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.