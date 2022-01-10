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Eşinin kardeşini bıçaklayınca darbedilen polis memuru, serbest bırakıldı

Adana’da boşanma aşamasındaki eşi Döndü A.’nın (48) ailesinin evinde kayınbiraderi Fatih Y.’yi bıçakla yaralayınca taş ve sopalarla dövülen polis memuru Veysel A., taburcu edildi.
Eşinin kardeşini bıçaklayınca darbedilen polis memuru, serbest bırakıldı

Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde oturan Döndü A., 28 yıllık eşi polis memuru Veysel A.'dan sürekli şiddet gördüğü gerekçesiyle 5 ay önce boşanma kararı aldı. Boşanmayı kabul etmeyen Veysel A., iddiaya göre eşine şiddet uygulamaya devam etti. Bunun üzerine, daha önce 4 kez uzaklaştırma kararı çıkartan 4 çocuk annesi Döndü A., polise giderek, yeniden uzaklaştırma kararı aldırdı.

KAYINBİRADERİNİ BIÇAKLADI, DÖVÜLDÜ

Veysel A., 26 Aralık akşam saatlerinde kayınpederinin evine gitti. Burada Veysel A. ile kayınbiraderi Fatih Y. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Veysel A., Fatih Y.'yi bıçakla yaraladı. Olay sonrası kaçmaya çalışan Veysel A., eşinin yakınları tarafından yakalanıp sokak ortasında taş ve sopalarla dövüldü. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Veysel A., kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Veysel A. ile Fatih Y. ambulansla hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişiler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

YERE DÜŞTÜ, DAYAK DEVAM ETTİ

Öte yandan kavga anlarına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Aldığı darbelerle ağır yaralanıp, kanlar içerisinde yere yığılan Veysel A.’nın, eşinin yakınları tarafından darbedilmeye devam ettiği görüldü. Bir süre sonra şüpheliler evlerine dönerken, Veysel A.’nın yerde acı içinde yattığı görüldü.

SERBEST BIRAKILDI

Hastanedeki tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlatan Veysel A., taburcu edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Veysel A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca Veysel A.’ya yeni bir uzaklaştırma kararı verildiği belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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