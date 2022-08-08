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ESK'dan karkas et fiyatlarına yönelik yeni hamle

Et ve Süt Kurumu (ESK), karkas et alım fiyatlarını artırdı.
ESK'dan karkas et fiyatlarına yönelik yeni hamle

Piyasa regülasyonu çerçevesinde bazı tedbirler aldıklarını açıklayan ESK; "Bu kapsamda; kuzu karkas alım fiyatı 88 TL/kg’dan 90 TL/kg’a çıkmıştır. İç tüketimin artırılması amacıyla da perakende satış mağazalarımızda yüzde 25 indirime gidilmiştir. Kuzu karkas ihracatında ise alım fiyatı en az 92 TL/kg olarak belirlenmiştir. Alınan bu tedbirlerle beraber kuzu karkas fiyatları, piyasada 85 TL/kg‘dan ortalama 90-95 TL/kg’a yükselmiştir" ifadelerine yer verdi.

ESK, 8 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere toklu alım fiyatlarını da 82 TL/kg’dan, primlerle 90 TL/kg’a çıkardığını duyurdu.

Açıklamada, ESK’nın indirim kampanyasıyla üretici fiyatlarına yönelik herhangi bir müdahalesi bulunmadığının altı çizilirken, kuzu kesimi yaptırmak isteyen üreticilerin kombina müdürlükleriyle irtibata geçmeleri gerektiği hatırlatıldı.

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