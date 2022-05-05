  • BIST 2.484,90
  • Altın 906.449
  • Dolar 14.8655
  • Euro 15.7259
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 11 °C
»

Eski Adalet Bakanı Bekir Sami Daçe, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da 92 yaşında hayatını kaybeden eski Adalet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.
Eski Adalet Bakanı Bekir Sami Daçe, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

Daçe'nin cenazesi Ceyhan ilçesi Hamdilli Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü, burada helallik alındı.

Cenaze daha sonra Hamdilli Camisi avlusuna götürüldü.

Buradaki cenaze törenine Daçe'nin yakınları, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından Daçe'nin naaşı, mahalle mezarlığında defnedildi.

Daçe'nin özgeçmişi
Bekir Sami Daçe, Adana'nın Ceyhan ilçesinde 1930'da dünyaya geldi.

Yükseköğretimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Daçe, Cumhuriyet savcılığı ve serbest avukatlık yaptı.

Daçe, Büyük Türkiye Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

19'uncu dönemde Adana Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine giren Daçe, Adalet Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulundu.

Daçe, evli ve iki çocuk babasıydı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP'li Altay: 6'lı masada hiç ama hiçbir sorun yok28 Nisan 2022 Perşembe 18:57
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü27 Nisan 2022 Çarşamba 11:46
  • CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma açıldı25 Nisan 2022 Pazartesi 12:49
  • 6 muhalefet partisi lideri 3'üncü kez bir araya geldi24 Nisan 2022 Pazar 21:34
  • AK Partili Çelik'ten Biden açıklaması24 Nisan 2022 Pazar 16:28
  • Sarıgül, Diyarbakır'da genel af çağrısında bulundu22 Nisan 2022 Cuma 23:24
  • Savaştan kaçan Ukrayna Paralimpik Yüzme Takımı İstanbul'da kampa girdi22 Nisan 2022 Cuma 15:50
  • Manchester United, Hollandalı teknik adam Erik ten Hag'a emanet21 Nisan 2022 Perşembe 14:33
  • Fatih Erbakan: Emekli maaşlarını ve ikramiyelerini olması gereken seviyeye getireceğiz20 Nisan 2022 Çarşamba 22:42
  • Uysal, Akşener ve Davutoğlu'nu ziyaret etti20 Nisan 2022 Çarşamba 18:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti