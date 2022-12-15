Eski Çubuk Belediye Başkanı çocuklar için oyuncak üretimi yapıyor

Ankara Çubuk’ta Adem Tuğluca torunu için yaptığı oyuncukların beğenilmesinin ardından üretimi artırdı. Tuğluca, yaptığı ev maketleri ve çizgi film karakterleri ile çocukların motor becerilerini geliştiriyor.

Ankara Çubuk’ta Eski Çubuk Belediye Başkanı Adem Tuğluca, torunu için yaptığı ahşap oyuncakları yurdun dört bir yanına ulaştırıyor. Yaptığı oyuncakların çok beğenilmesinin ardından Tuğluca yaptığı oyuncaklar ve hediyelik eşyaları satıyor.

Adem Tuğluca, yedi yıl önce halk eğitim merkezinde ahşap oymacılığı kursuna katıldı. 53 yaşındaki Tuğluca, üç yıl önce torunu için ahşaptan eğitici oyuncaklar yaptı. Yaptığı oyuncakların yakınları tarafından çok beğenilmesinin ardından Tuğluca, sosyal medyadan da paylaştığı oyuncaklara ilgi duyulmasının ardından üretimini artırdı.

Adem Tuğluca makine alarak çalışmalarına hız kazandırdı. Tasarım konusunda oğlundan destek alan Tuğluca, ürünlerini yurdun dört bir yanına ulaştırıyor.

ÇOCUKLARIN MOTOR BECERİLERİ GELİŞİYOR

Tuğluca, çocukların motor becerilerini geliştirecek oyuncakların yanı sıra, çizgi film karakterleri ve ev maketleri de yapıyor. Eski Çubuk Belediye Başkanı olan Tuğluca, halk eğitim merkezinde ahşap oyma kursuna katılınca ahşaba ilgisinin arttığını aktardı.

Tuğluca, ahşap merakının lise döneminde dayısının yanında çırak olarak çalıştığı senelere dayandığını söyledi. Üç yıl önce torununun dünyaya geldiğini ifade eden Tuğluca sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Ona ahşaptan bir iki oyuncak yaptım. Yaptığım oyuncaklar çocukların da hoşuna gitti. Çocuklarım, 'Bu oyuncakları sen artır, biz satarız' dediler. Ben de çeşitli oyuncaklar yaptım. Baktım talep çok gelmeye başladı, makine alarak seri üretime başladım. Çizimler konusunda da oğlum bana yardım ediyor. Bu işin standardı yok, neyi hayal ediyorsanız onu üretiyorum."

Emekliliğin keyfini bir şeyler üreterek aldığını belirten Tuğluca, "Ülke ve ilçe ekonomimize katkıda bulunuyorum. Bundan dolayı da memnuniyet duymaktayım" dedi.

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