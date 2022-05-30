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Eski eşini sokak ortasında bacağından vuran şüpheli tutuklandı

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde marketten çıkan eski eşi Sevcan K.’yı sokak ortasında tabancayla sol bacağından vurarak yaralayan Savaş Kılıç (37), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eski eşini sokak ortasında bacağından vuran şüpheli tutuklandı

Olay, Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi üzerinde meydana geldi. Savaş Kılıç, alışveriş yaptıktan sonra marketten çıkan eski eşi Sevcan K.’ya silahlı saldırıda bulundu. Eski eşin tabancayla açtığı ateş sonucu Sevcan K., sol bacağından yaralandı. Kılıç olay yerinden kaçarken, yaralı kadın ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma ile şüpheli Kılıç, bir süre sonra tabanca ile birlikte yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Savaş Kılıç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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