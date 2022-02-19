  • BIST 2.032,44
  • Altın 832.299
  • Dolar 13.6446
  • Euro 15.4507
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 1 °C
»

Eski Fazilet Partisi İl Başkanı Erdoğan'ın cenazesi Rize'de defnedildi

Ankara'da hayatını kaybeden eski Fazilet Partisi Rize İl Başkanı Ahmet Erdoğan'ın cenazesi, memleketi Rize'de toprağa verildi.
Eski Fazilet Partisi İl Başkanı Erdoğan'ın cenazesi Rize'de defnedildi

Başkentte bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede vefat eden Erdoğan'ın cenazesi, Hacı Bayram Veli Camisi'nde dün düzenlenen törenin ardından Güneysu ilçesine getirildi.

Erdoğan için Güneysu Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen cenaze törenine, babası Hızır Erdoğan ve diğer yakınlarının yanı sıra Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Güneysu Kaymakamı Arif Oltulu, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ahmet Erdoğan'ın cenazesi, cuma vakti kılınan namazın ardından ilçeye bağlı Ortaköy köyünde aile mezarlığına defnedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Konya'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 26 yaralı19 Şubat 2022 Cumartesi 09:23
  • Türkiye ve dünya gündemi19 Şubat 2022 Cumartesi 09:00
  • Milli Savunma Bakanı Akar, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü18 Şubat 2022 Cuma 20:51
  • NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefonda görüştü18 Şubat 2022 Cuma 19:53
  • 14 yıl sonra şehit sayıldı18 Şubat 2022 Cuma 17:56
  • Alman turizmciler, kültür turizmi için Diyarbakır'da18 Şubat 2022 Cuma 16:59
  • Milli Savunma Bakanlığı NATO'nun ilk kadın jet pilotu Altınçekiç'i andı18 Şubat 2022 Cuma 16:49
  • Zeytin Dalı'nda 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!18 Şubat 2022 Cuma 16:23
  • Korkulan olmadı! İstanbul yine başardı!18 Şubat 2022 Cuma 16:22
  • Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi18 Şubat 2022 Cuma 16:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti