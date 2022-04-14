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Eski Honduras Devlet Başkanı Hernandez, haftaya ABD'ye iade edilecek

ABD'ye iadesi 29 Mart'ta onaylanan eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in gelecek hafta bu ülkeye iade edileceği bildirildi.
Eski Honduras Devlet Başkanı Hernandez, haftaya ABD'ye iade edilecek

Güvenlik Bakanı Ramon Sabillon, HRN radyosuna yaptığı değerlendirmede, uyuşturucu kaçakçılığı ve silah kullanımıyla bağlantılı suçlardan yargılanan Hernandez'in, ABD'ye iadesinin gelecek hafta yapılacağını kaydetti.

Eski Devlet Başkanı'nın, başkent Tegucigalpa'daki Birleşik Devletler Uyuşturucuyla Mücadele Dairesine (DEA) teslim edileceğini belirten Sabillon, "Gelecek hafta çarşamba ve cuma günleri arasında Hernandez'in ülkeyi terk etmesi için görüşme kararı aldık." ifadesini kullandı.

Süreç
ABD Federal Savcılığı, Hernandez'i bir uyuşturucu kaçakçısı ile ABD'ye uyuşturucu sokma konusunda toplantı yapmak ve kaçakçılıkta aktif rol oynamakla suçlamıştı.

Honduras Dışişleri Bakanlığı yetkilileri 15 Şubat'ta, ABD Büyükelçiliğinin Hernandez'in tutuklanmasını talep ettiğini, talebin Honduras Yüksek Mahkemesine gönderildiğini bildirmişti.

Yüksek Mahkeme, Hernandez'in teslimi talebini ele alacak bir yargıç atamak için toplanmıştı.

ABD'nin uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamasıyla iadesini istediği Hernandez, Yüksek Mahkemenin kararı üzerine başkent Tegucigalpa'daki evinde 16 Şubat'ta polislere teslim olmuştu.

Elleri ve ayakları kelepçeli olarak yoğun güvenlik kontrolleri altında evden çıkartılan Hernandez, ifadesi alınmak üzere polis birimine götürülmüştü.

Honduras Yüksek Mahkemesi 29 Mart'ta, Hernandez'in iadesine ilişkin kararın, Yüksek Adalet Divanı Genel Kurulunda 15 hakim tarafından imzalanarak ABD'ye teslim edilmesine hükmettiğini açıklamıştı.

Hernandez'in kardeşi Juan Antonio Tony Hernandez de ABD'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığından yargılandığı davada, Mart 2021'de ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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