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Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, silahla vurularak yaralandı

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vurularak yaralandı.
Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, silahla vurularak yaralandı

Japonya Devlet Televizyonu NHK'nin haberine göre, Abe, kentte Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık havada yapılan etkinlikte yaptığı konuşma sırasında göğsünden vuruldu.

Kanlar içinde kalan eski Başbakan acil hastaneye kaldırıldı.

NHK'nın geçtiği son dakika bilgisine göre, saldırgan olay yerinden uzaklaşamadan yakalanırken kullandığı silah da ele geçirildi. Bölgedeki bir hastaneye ağır yaralı kaldırılan Abe'nin yaşam fonksiyonlarının gözlenmediği bilgisi de NHK'nın haberinde yer aldı.

El yapımı iki namlulu bir silahla saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen saldırganın 41 yaşında bir erkek olduğu bilgisi de yerel medyada aktarıldı.

Japonya'nın 2012-2020 döneminde başbakanlık görevini yürüten Abe, ülkenin en uzun süre iktidarda kalan başbakanı olmuştu. Abe görevi, iki yıl önce sağlık gerekçeleriyle bırakmıştı.

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