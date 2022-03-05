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Eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan zanlının 21,5 yıla kadar hapsi istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede şüphelinin, "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı" ve "silahlı tehdit" suçlarından cezalandırılması talep edildi.
Eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan zanlının 21,5 yıla kadar hapsi istendi

Ankara'da silahla alıkoyduğu eski kız arkadaşını yüzüne kimyasal madde atarak yaralayan şüphelinin, 4 farklı suçtan 21 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Mamak ilçesinde yaşayan mağdur S.S, şiddet nedeniyle 4 yıl önce ayrıldığı erkek arkadaşı S.B'nin bir araya gelme isteğine olumsuz cevap verdi.

 

Bunun üzerine S.B, 5 Ocak'ta iş yerine gitmek için evinden ayrılan S.S'nin yolunu kesti ve belindeki ruhsatsız silahı göstererek, "Senin bugün işin bitecek, benden kurtulamazsın, seni öldüreceğim." ifadelerini kullandı.

 

Kendisinden kaçmaya çalışan S.S'yi yakalayarak silah zoruyla yakınlardaki çocuk parkına götüren şüpheli, burada içinde kimyasal madde olan şişeyi cebinden çıkardı.

 

"Şişede kezzap var. Sen seç ya silah ya da kezzap ile bugün işini bitireceğim." diyerek tehditlerini sürdüren S.B, ardından kimyasal maddeyi S.S'nin yüzüne attı.

 

Kendi imkanıyla hastaneye giden S.S'nin yüzünün belirli bölgelerinde ikinci dereceden yanık ve lekeler oluştuğu belirlendi.

 

4 suçtan cezalandırılması istendi

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aynı gün yakalanan S.B. ifadesinde, eski kız arkadaşının yüzüne attığı maddenin "lavabo açıcı" olduğunu söyledi.

 

Alkolün etkisiyle böyle bir eylemde bulunduğunu savunan şüpheli, yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu ifade etti.

 

Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğince "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli hakkında dava açıldı.

 

İddianamede şüphelinin, "kasten yaralamadan" 6 aydan 1 yıl 6 aya, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan" 2 yıldan 10 yıla, "sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırıdan" 2 yıldan 5 yıla ve "silahlı tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

 

Toplamda 6 yıl 6 aydan 21 yıl 6 aya kadar hapsi istenen S.B'nin yargılaması, Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılacak.

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