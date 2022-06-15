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Eski kocasını bıçaklamıştı; tartışma çocukların velayeti nedeniyle çıkmış

Aksaray’da oğlunu görmek için geldiği parkta boşandığı eşi Ceylan B. (31), tarafından bıçaklanan Cihan Kuşsan'ın (39) ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi. 
Eski kocasını bıçaklamıştı; tartışma çocukların velayeti nedeniyle çıkmış

Olay, saat 17.00 sıralarında Fatih Mahallesi 4161 Sokakta'ki parkta meydana geldi. 1'i kız 2 çocuk babası olan 9 yıl önce eşi Ceylan B.'den boşanan Cihan Kuşsan, iddiaya göre oğlunu görmek için parka geldi. Kuşsan, burada eski eşi Ceylan B. ile karşılaştı. Çift arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ceylan B., Cihan Kuşsan'ı oğlunun gözü önünde karnından bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan Kuşşan, çevredekilerin ihbarıyla çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

'OĞLUMU GÖRMEK İSTEDİM'

Kuşşan, sedye üzerinde acil servise alındığı sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, ''Beni eski eşim bıçakladı. Eski eşimin oturduğu evin bulunduğu civarda çocuğumun bakkala olan borcunu ödemek için parka gelmiştim. Oğlumu görmek istedim. Eşim de çocuğumu rahatsız ediyorsun diye beni bıçakladı'' dedi. Kuşsan'ın yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. 

Olayın ardından gözaltına alınan Ceylan B. de sağlık kontrolünden geçirilmek üzere aynı hastaneye getirildi. Ceylan B., kendisini görüntüleyen habercilere ''Canım istedi ondan bıçakladım. Eşimi bıçakladığım için de pişman değilim'' diye konuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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