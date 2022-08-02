  • BIST 2.647,59
  • Altın 1024.787
  • Dolar 17.9414
  • Euro 18.2888
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 31 °C
»

Eski nişanlısını kız arkadaşıyla birlikte görüp, tabancasını ateşledi: 1 ölü, 1 yaralı

TOKAT'ta Fatma G. (26), 1 yıl önce ayrıldığı nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ı (27) tabancayla vurarak öldürüp, onun kız arkadaşı E.D.'yi (25) ise yaraladı. E.D. tedaviye alınırken, olay sonrası kaçan Fatma G. ise yakalanarak, gözaltına alındı.
Eski nişanlısını kız arkadaşıyla birlikte görüp, tabancasını ateşledi: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 16.00 sıralarında Çeçenistan Caddesi'nde Tokat Gaziosmanpaşa Hastanesi kavşağı yakınlarında yaşandı. Fatma G., iddiaya göre, 1 yıl önce ayrıldığı nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ın işlettiği tütün ürünleri dükkanın önüne gitti. Fatma G., burada Ahmet Batuhan Yıldız'ı, kız arkadaşı E.D. ile birlikte gördü. Bunun üzerine Fatma G. üzerinde taşıdığı tabanca ile eski nişanlısı ve kız arkadaşına ateş açtı. Yıldız ve kız arkadaşı E.D. kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Ahmet Batuhan Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. E.D. ise kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olay sonrası kaçan Fatma G., kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 

'KIZIN BABASI RAZI OLMADI'

Oğlu Ahmet Batuhan Yıldız'ın vurulduğu haberini alarak olay yerine gelen Kadiriye Ünver Yıldız, "Geçen sene bu zamanlar nişan yaptık. Düğün gününü alacaktık. Kızın babası razı olmadı. Benim oğlanın ilerisini göremediğini söyledi. Fatma'yı da çok seviyordu. Ayrıldılar. Fatma ile görüşmüyordu. Fatma ve annesi sürekli dükkana geliyordu. Bu işler neden böyle oldu diye. Kendileri istemedi. Fatma, oğluma silahla ateş etmiş. Bir de oğlumun yanında kız arkadaşı varmış. Bir kurşun da ona atmış" diye konuştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarsus'ta, emekli polis memuru evinde ölü bulundu01 Ağustos 2022 Pazartesi 22:21
  • Trafikteki tartışma husumete dönüştü; otomobiline 2 kez taşlı ve sopalı saldırı oldu01 Ağustos 2022 Pazartesi 20:27
  • Hastanede hemşirenin burnunu kırdı, adli kontrolle serbest kaldı01 Ağustos 2022 Pazartesi 17:59
  • Adli tıp raporu: Zehra, başına sert cisimle vurulması sonucu öldü01 Ağustos 2022 Pazartesi 17:58
  • Bağcılar'da çiçek gönderme kavgası01 Ağustos 2022 Pazartesi 16:57
  • Macaristanlı çiftin altın bileklik hırsızlığı kamerada01 Ağustos 2022 Pazartesi 15:55
  • Akaryakıt istasyonu marketinden para hırsızlığı kamerada01 Ağustos 2022 Pazartesi 15:55
  • İzmir'deki kanlı 'bahçe sulama' kavgasında 2 tutuklama29 Temmuz 2022 Cuma 22:31
  • Edirne’de sürücü koltuğunun altına gizlenmiş 9 kilo kokain ele geçirildi29 Temmuz 2022 Cuma 20:37
  • Çocuklarını zorla dilendirenlerin minibüsü ve evi olduğu ortaya çıktı29 Temmuz 2022 Cuma 20:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti