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Eski takım arkadaşlarının Alperen Şengün'den beklentisi çok büyük

Milli basketbolcular Furkan Haltalı ve Sadık Emir Kabaca, NBA'de forma giydiği Houston Rockets'ta sergilediği başarılı performansla dikkati çeken eski takım arkadaşları Alperen Şengün'ün daha üst seviyelere ulaşacağına inanıyor.
Eski takım arkadaşlarının Alperen Şengün'den beklentisi çok büyük

Furkan Haltalı ile Sadık Emir Kabaca, Banvit altyapısında birlikte yetiştikleri ve geçen sezon Beşiktaş Icrypex'te beraber oynadıkları Alperen Şengün'ün performansıyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Beşiktaş Icrypex'te forma giyen Furkan Haltalı, Alperen ile Banvit altyapısında tanıştığını dile getirerek, "Alperen benim 5-6 yıllık arkadaşım. Banvit'e ilk gittiğimde onunla tanıştım, arkadaş oldum. Haftada 2-3 defa konuşuyoruz. Gurur duyuyorum. NBA'de arkadaşımı görmek ve orada ülkemizi temsil etmesi beni çok mutlu ediyor. Alperen çok çalışıyordu, biraz da doğal yetenekleri var. Bu zamana kadar hep aynı takımlarda oynadık. Çok hırslı birisidir, istediğini alır. Alperen bu yıl iyi gidiyor, 1-2 yıl sonra çok daha iyi yerlerde olabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Furkan Haltalı, kendi oyun stilinin NBA'e göre olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sezona kötü başladım, istediğim gibi bir performans sergileyemedim. Şu an daha iyi olmaya çalışıyorum. Doğru kararlar vermek gerekir. Benim oyun stilim NBA'e göre değil. Daha çok savunma ve biraz da eski tip oynadığım için Avrupa Ligi tarzına yakınım. Çok çalışarak Avrupa Ligi'nde iyi bir oyuncu olmak isterim."

A Milli Basketbol Takımı'nın kadrosunda yer alan 19 yaşındaki oyuncu, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan ile yapacakları maçlarla ilgili de "Gruptan çıkmak için çok önemli iki maç. Kaybetme lüksümüz yok, elimizden geleni yapacağız. İki maçı da kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sadık Emir Kabaca: "(Alperen) Kendini sürekli geliştirdi"
Galatasaray Nef'te oynayan Sadık Emir Kabaca da Alperen Şengün'ün hırslı bir yapıya sahip olduğunu anlatarak, "Her idmanda, her maçta sürekli kazanmak için oynuyordu. Bu mantaliteyle oynadığı için kendini sürekli geliştirdi. Orada zamanla çok daha iyi olacağına inanıyorum, emeğinin karşılığını alıyor." ifadelerini kullandı.

Kendisinin de önemli hedefleri olduğunu vurgulayan 21 yaşındaki basketbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geliştirmem gereken noktalar var. Şu ana kadar elimden geleni yapmaya ve takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Zamanla daha iyiye gideceğimi düşünüyorum. Ekrem (Memnun) ağabeyin bana güvendiğini hissettiğim için daha özgüvenli ve daha iyi oynuyorum. Kendimi Türkiye'de ve Avrupa'da kanıtlamak istiyorum. Burada iz bırakan, insanların hatırlayacağı bir oyuncu olmayı hedefliyorum. Avrupa Ligi'nde kazanmaya oynayan takımlarda önemli bir oyuncu olmak istiyorum. Nikola Mirotic, Shengelia tarzında bir oyuncu olmak istiyorum."

Sadık Emir Kabaca, Yunanistan ile yapacakları maçlarla ilgili olarak da "Yunanistan kuvvetli bir takım. Özellikle buradaki maçı seyircimizin desteğiyle kazanmak istiyoruz. Genç bir kadromuz var. Bu gençliği ve enerjimizi kullanarak elimizden geleni yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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