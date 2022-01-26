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Eski Yargıtay üyesi Sami Sezai Ural hakkında FETÖ'den yakalama kararı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan verilen hükmün Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından bozulması üzerine yeniden yargılanan eski Yargıtay üyesi Sami Sezai Ural hakkında, duruşmaya gelmemesi üzerine yakalama kararı çıkarıldı.
Eski Yargıtay üyesi Sami Sezai Ural hakkında FETÖ'den yakalama kararı

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya sanık Ural katılmazken avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun bozma kararı ve dava dosyasına gelen belgelerin duruşma zaptına geçirilmesinin ardından konuşan avukat, sanığın ifadesinin alınmasından sonra beyanda bulunacağını bildirdi.

Görüşü sorulan savcı, sanık hakkında yakalama kararı çıkarılması talebinde bulundu.

Taleplerin dinlenmesinin ardından ara kararını açıklayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi heyeti, ifadesinin alınmasının zorunlu olması, mahkemeye bildirdiği adresten ayrıldığının tespiti ve duruşmaya gelmemesi nedeniyle sanık Ural hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Dava 23 Mart'a ertelendi.

FETÖ üyeliği suçlamasıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanan ve 2 Mayıs 2019'daki duruşmada 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen Sami Sezai Ural'ın, tutuklulukta geçirdiği süre ve verilen ceza miktarı dikkate alınarak tahliyesine hükmedilmişti.

Bu hüküm Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından bozulmuştu.

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