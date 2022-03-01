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Eski Yenişehir Belediye Başkanı Kurbanoğlu'na 10 yıl 6 ay hapis

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında hakkındaki davada yargılanan eski Yenişehir Belediye Başkanı Kurbanoğlu'nun, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasına karar verildi.
Eski Yenişehir Belediye Başkanı Kurbanoğlu'na 10 yıl 6 ay hapis

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuksuz yargılanan Selim Kurbanoğlu ile avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında Kurbanoğlu'nun cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Üzerine isnat edilen suçlamaları kabul etmeyen ve belediye başkanlığı görevini layıkıyla yerine getirdiğini savunan Kurbanoğlu, beraati yönünde karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, Kurbanoğlu'nun "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve hükmen tutuklanmasına karar verdi.

Kurbanoğlu, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Çuvallarla para örgüt mensuplarına veriliyordu
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Kurbanoğlu hakkında hazırladığı iddianamede, gizli tanık "Poyraz"ın, merkez Yenişehir Belediyesinde çalışanlar arasında terör örgütü PKK'ya mali açıdan destek sağlayan kişiler hakkında verdiği bilgiler yer almıştı.

Kurbanoğlu'nu gizli tanık "Poyraz"ın teşhis ettiği aktarılan iddianamede, gizli tanığın ifadesinde eski belediye başkanının Şehitlik Eşit Özgür Yurttaş Derneği'nde terör örgütü PKK'yı destekleyici mahiyette propaganda yaptığını kaydettiği belirtilmişti.

Gizli tanığın iddianamede, "Kurbanoğlu, Mehmet Ali Aydın ile ayda bir liderlik yaparak belediyede çalışan işçileri Lice ilçesinde PKK'nın bulunduğu Sisi kampına götürdüğünü, örgüt mensuplarıyla buluştuklarını ve buluşma esnasında terör örgütü PKK adına toplanan çuvallar ile parayı örgüt mensuplarını verdiklerini biliyorum." ifadeleri yer almıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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