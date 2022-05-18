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Eskişehir'de 25 yaşındaki Zeynep'ten acı haber!

Eskişehir'de üçüncü kattaki evlerinin penceresinde cam silerken dengesini kaybederek apartman boşluğuna düşen Zeynep Kırlı (25), hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları ise sinir krizleri geçirdi
Eskişehir'de 25 yaşındaki Zeynep'ten acı haber!

Acı olay Tepebaşı ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.

ZEYNEP KIRLI 3. KATTAN DÜŞTÜ

Ailesiyle birlikte oturan Zeynep Kırlı, 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evlerinin camlarını silmek için pencereye çıktı.

Dengesini kaybeden Kırlı, yaklaşık 7 metrelik yükseklikten apartmanın iç kısmına bakan boşluğa düştü.

Yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ve savcılık incelemesinin ardından Zeynep Kırlı'nın cansız bedeni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç kızın ailesi acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

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