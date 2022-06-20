  • BIST 2.539,20
  • Altın 1024.188
  • Dolar 17.3299
  • Euro 18.2109
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 28 °C
»

Eskişehir'de çatısına yıldırım düşen binada yangın çıktı

ESKİŞEHİR'de sağanak sonrası 4 katlı binanın çatısına yıldırım düştü. Çatıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Eskişehir'de çatısına yıldırım düşen binada yangın çıktı

Hava sıcaklığının 23 derece olduğu kentte, sağanak etkili oldu. 15 dakika süren kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Trafikte de aksamalar meydana geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, duraklara ve bina altlarına sığındı.

Sağanak sonrası ​Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi Aşçı Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın çatısına da yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle çatıda yangın çıktı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bir yandan bina tahliye edilirken, itfaiye ekipleri de alevleri söndürdü. Çatıda ayrıca hasar oluştu.

'O KADAR BÜYÜK BİR SES DUYMAMIŞTIM'

Bina sakini Kerim Aydın, büyük bir ses duyduklarını belirterek, "Arkadaşım ile oturuyorduk. Bizim ev normalde çok ışık almaz. Bir ses duyduk. O kadar büyük bir ses duymamıştım. Bir anda evin içi bile aydınlandı. Sonra hemen elektrikler kesildi. Ne olduğunu anlamadık. Balkondan baktığımda yan binadan duman çıkıyordu. Yağış çok büyüktü, yağmur taneleri büyük, büyüktü. Leblebi kadardı hatta" dedi.

METEOROLOJİDEN YENİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji verilerine göre, kentte yağışlar bugün ve yarın da aralıklarla sürecek. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Kuvvetli yağışlar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarsus'ta tarım işçilerini taşıyan servis aracı alev aldı; o anlar kamerada20 Haziran 2022 Pazartesi 19:42
  • Babasının balık avlamak için elektrik akımı verdiği suda ölen Eren, toprağa verildi20 Haziran 2022 Pazartesi 19:41
  • Nazilli'de sulama havuzunda boğulan iki arkadaş son yolculuklarına uğurlandı20 Haziran 2022 Pazartesi 18:44
  • Bitlis’te otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti20 Haziran 2022 Pazartesi 18:43
  • Gaziantep’te orman yangını;3 hektar alan zarar gördü20 Haziran 2022 Pazartesi 17:46
  • Kanalizasyon çalışmasında toprak kaydı: 1 ölü, 1 yaralı20 Haziran 2022 Pazartesi 17:44
  • Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı20 Haziran 2022 Pazartesi 17:00
  • Eskişehir'de çatısına yıldırım düşen binada yangın çıktı20 Haziran 2022 Pazartesi 16:48
  • Kum ocağındaki gölete giren 5 çocuktan 2'si boğuldu20 Haziran 2022 Pazartesi 16:47
  • İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 7620 Haziran 2022 Pazartesi 16:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti