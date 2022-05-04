Eskişehir'de dolu ve sağanak nedeniyle araçlar mahsur kaldı

Eskişehir'de şiddetli yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra aniden bastıran dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinin yanı sıra kent merkezindeki bir çok iş yeri ve apartmanın giriş kısımlarını su bastı.



Cadde ve sokaklarda çok sayıda araç, su birikintisi nedeniyle mahsur kaldı. Park ve bahçelerin yanı sıra araçların üzerleri beyaza büründü.

Polis ekipleri, trafik düzeninin sağlanması için çalışma yaptı.

Metrekareye 10 kilogram yağış

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent genelinde etkili olan ve 10 dakika süren sağanak sonucu metrekareye yaklaşık 15 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

Yetkililer, yağışların yarın az miktarda kentin batı kesimlerinde görüleceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-3 derece altında olacağını kaydetti.

Yoğun yağışın ardından Bursa ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan çere yolunda biriken sular nedeniyle yoğunluk yaşanırken uzun araç kuyrukları oluştu.

Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Halk Çarşısı'nın alt katında yer alan 100 araçlık otoparkı su bastı. AFAD ve Dorlion Arama Kurtarma ekiplerince otoparkta biriken yağmur suları tahliye edildi.

Dolu ve yağmurla biriken sular nedeniyle trafiğe kapanan birçok cadde ise suların çekilmesiyle yeniden açıldı.