Eskişehir'de eşini ve kızını yaralayan kişiyi bıçaklayan genç tutuklandı

Eskişehir'de eşini ve kızını yaralayan kişiyi engellemek isterken bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan genç tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde 5 Şubat akşamı, Afganistan uyruklu Abdulkadir A. (62) ile eşi Shanaz N. (47) ve kızı Nasimgül A. (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdulkadir A, eşi, kızı ile kendisini engellemeye çalışan Hüseyin Ş'yi (18) bıçakla yaraladı. Bu sırada olay yerinde bulunan Tolga D. (19) çıkan arbedede Abdulkadir A'yı sırtından bıçakla yaraladı.

Yaralılar Shannaz N, kızı Nasimgül A, Abdulkadir A. ile Hüseyin Ş, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Shanaz N. ile Abdulkadir A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan Tolga D. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tolga D'nin avukatı Muhammet Serkan İleli, gazetecilere, müvekkili ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Tolga ile görüşmemde 'Abi ben keşke evime gitseydim. Dokunmasaydım. Orada ben annemi gördüm. Sanki anneme birisi şiddet uyguluyormuş gibi hissettim. Müdahale etmeyip evime gitseydim. Bu olayla hiç karşılaşmayacaktım' dedi. Kendisi çok üzgün."

"Oğlumun tüm hayalleri yıkıldı"

Tolga D'nin annesi Nazire Kurt, oğlunun yaralanan anne ve kızını kurtarmak için yardıma koştuğunu ifade ederek, "Benim oğlum hiçbir zaman kadına şiddet gösterilsin istemezdi. Her zaman kadına şiddete karşı bir insandı. Ben oğlumu istiyorum. Kavgayı ayırmak için gidiyor. İki kadın var orada onların hayatını kurtarmak için olaya müdahil oluyor. Kim olsa aynısını yapar. Oğlumun asker olma hayali vardı. Şimdi tüm hayalleri yıkıldı." dedi.

Olaya müdahale ettiği sırada Abdulkadir A. tarafından bıçakla yaralanan Hüseyin Ş. ise "Ben ve yanımda bulunan iki arkadaşımız Tolga ile buluştuk. Bu sırada bir erkeğin yerde bulunan kadını bıçakladığını gördük. Oraya doğru koştuk, 'dur' dedik durmadı. Kavgayı ayırmaya çalıştık. Abdulkadir A. beni ayağımdan bıçakla yaraladı. Ondan sonrasını hatırlamıyorum." ifadesini kullandı.