  • BIST 2.015,03
  • Altın 792.11258
  • Dolar 13.6298
  • Euro 15.5524
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 8 °C
»

Eskişehir'de eşini ve kızını yaralayan kişiyi bıçaklayan genç tutuklandı

Eskişehir'de eşini ve kızını yaralayan kişiyi engellemek isterken bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan genç tutuklandı.
Eskişehir'de eşini ve kızını yaralayan kişiyi bıçaklayan genç tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde 5 Şubat akşamı, Afganistan uyruklu Abdulkadir A. (62) ile eşi Shanaz N. (47) ve kızı Nasimgül A. (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdulkadir A, eşi, kızı ile kendisini engellemeye çalışan Hüseyin Ş'yi (18) bıçakla yaraladı. Bu sırada olay yerinde bulunan Tolga D. (19) çıkan arbedede Abdulkadir A'yı sırtından bıçakla yaraladı.

Yaralılar Shannaz N, kızı Nasimgül A, Abdulkadir A. ile Hüseyin Ş, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Shanaz N. ile Abdulkadir A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan Tolga D. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tolga D'nin avukatı Muhammet Serkan İleli, gazetecilere, müvekkili ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Tolga ile görüşmemde 'Abi ben keşke evime gitseydim. Dokunmasaydım. Orada ben annemi gördüm. Sanki anneme birisi şiddet uyguluyormuş gibi hissettim. Müdahale etmeyip evime gitseydim. Bu olayla hiç karşılaşmayacaktım' dedi. Kendisi çok üzgün."

"Oğlumun tüm hayalleri yıkıldı"
Tolga D'nin annesi Nazire Kurt, oğlunun yaralanan anne ve kızını kurtarmak için yardıma koştuğunu ifade ederek, "Benim oğlum hiçbir zaman kadına şiddet gösterilsin istemezdi. Her zaman kadına şiddete karşı bir insandı. Ben oğlumu istiyorum. Kavgayı ayırmak için gidiyor. İki kadın var orada onların hayatını kurtarmak için olaya müdahil oluyor. Kim olsa aynısını yapar. Oğlumun asker olma hayali vardı. Şimdi tüm hayalleri yıkıldı." dedi.

Olaya müdahale ettiği sırada Abdulkadir A. tarafından bıçakla yaralanan Hüseyin Ş. ise "Ben ve yanımda bulunan iki arkadaşımız Tolga ile buluştuk. Bu sırada bir erkeğin yerde bulunan kadını bıçakladığını gördük. Oraya doğru koştuk, 'dur' dedik durmadı. Kavgayı ayırmaya çalıştık. Abdulkadir A. beni ayağımdan bıçakla yaraladı. Ondan sonrasını hatırlamıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul Valiliğinden 'Arnavutköy'de dere taşkını' iddialarıyla ilgili açıklama08 Şubat 2022 Salı 15:49
  • Meteorolojiden Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı08 Şubat 2022 Salı 15:48
  • Eskişehir'de eşini ve kızını yaralayan kişiyi bıçaklayan genç tutuklandı08 Şubat 2022 Salı 15:48
  • İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü08 Şubat 2022 Salı 15:36
  • Çorlu'daki 'Baret' operasyonunda 11 gözaltı; beşikten uyuşturucu çıktı08 Şubat 2022 Salı 15:34
  • Büyükçekmece'de yan dönen TIR D-100 karayolunu ulaşıma kapattı08 Şubat 2022 Salı 15:33
  • Bakan Yanık, engellilerle ilgili eğitim çalıştayında konuştu: Her alanda yaşam kalitelerini artırmaya çalışıyoruz08 Şubat 2022 Salı 15:20
  • ABD, BAE'ye F-22 savaş uçağı filosu gönderecek08 Şubat 2022 Salı 15:05
  • Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Bozkır, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi08 Şubat 2022 Salı 14:57
  • Ankara'da sağlık çalışanları 'iş bırakma' eylemi yaptı08 Şubat 2022 Salı 14:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti