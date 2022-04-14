Eskişehir'de kaçak silah operasyonu

Eskişehir'de, atölyeye çevirdikleri 3 ev ve 1 iş yerinde silah ticareti yaptığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere ait adreslere operasyon düzenledi. Özel Harekat Şubesi’yle birlikte 3 ev ve bir iş yerine eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde 25 tabanca, 2 pompalı tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 42 tabanca şarjörü, farklı çaplarda 55 mermi, 10 tabanca gövdesi, 16 sürgü takımı, 9 icra yayı ve mili, silah yapımında kullanılan çok sayıda mengene ve matkap benzeri malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 8 kişi ise adliyeye sevk edildi.