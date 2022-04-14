Eskişehir'de kaçak silah operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere ait adreslere operasyon düzenledi. Özel Harekat Şubesi’yle birlikte 3 ev ve bir iş yerine eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde 25 tabanca, 2 pompalı tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 42 tabanca şarjörü, farklı çaplarda 55 mermi, 10 tabanca gövdesi, 16 sürgü takımı, 9 icra yayı ve mili, silah yapımında kullanılan çok sayıda mengene ve matkap benzeri malzemeler ele geçirildi.
Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 8 kişi ise adliyeye sevk edildi.
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