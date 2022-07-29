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Eskişehir'de şebeke suyuna yüzde 40 zam yapıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğünün suya yüzde 40 zam teklifi, Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.
Eskişehir'de şebeke suyuna yüzde 40 zam yapıldı

ESKİ Genel Müdürlüğü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen başkanlığında gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki toplantıda ESKİ'nin şebeke suyuna yüzde 40 zam yapılması teklifi oylamaya sunuldu. AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyu verdiği zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

Zam uygulamasının yarından itibaren geçerli olacağı bildirildi.

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