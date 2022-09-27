  • BIST 3.286,22
  • Altın 972.546
  • Dolar 18.4775
  • Euro 17.7817
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 29 °C
»

Eskişehir'de şeker pancarları fabrikaya teslim edilmeye başladı

ESKİŞEHİR'de Kazım Taşkent Şeker Fabrikası'nda pancar sezonu açıldı. Fabrika müdürü Mehmet Yüksel, kampanya döneminde 790 bin ton şeker pancarının işlenerek yaklaşık 105 bin ton kristal şeker üretileceğini söyledi.
Eskişehir'de şeker pancarları fabrikaya teslim edilmeye başladı

Eskişehir'de 1933 yılında kurulan ve faaliyetlerini hala sürdüren Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nda yeni pancar sezonu açıldı. Üreticiler tarlalardan hasat ettikleri şeker pancarlarını kamyon ve traktörlere yükleyip fabrikaya teslim etmeye başladı. İlk teslimat için fabrika bahçesinde düzenlenen programa, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan, Emine Nur Günay, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Vali yardımcısı Okan Leblebicier, Türkşeker Genel müdür yardımcısı Mustafa Süslü, fabrika müdürü Mehmet Yüksel, Eskişehir Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Halil Ünal, Şeker-İş Sendikası Genel Sekreteri İlhan Özyurt ile çok sayıda kişi katıldı.

105 BİN TON ŞEKER ÜRETİLECEK

Programda konuşan Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Yüksel, 30 Eylül'den itibaren günde yaklaşık 8 bin 200 ton pancarın işleneceğini belirterek, "Fabrikamıza bağlı 8 ziraat bölge şefliğinde 128 köyde 2 bin 620 çiftçi ile pancar üretmek üzere 890 bin 200 ton sözleşme yapıldı. Mart ayında başlayan pancar ekimlerimiz mayısta tamamlandı. Bu süreç içerisinde 133 bin 766 dekar alanda pancar ekimi gerçekleşti. Bugün alınan pancarların işlenmesine 30 Eylül'de başlanacak. 24 saat, günde 3 vardiya olmak üzere günde ortalama 8 bin 200 ton pancar işlenecek. Toplam kampanya döneminde 790 bin ton pancar işlenecek ve yaklaşık 105 bin ton kristal şeker üretilecek. Ayrıca maya, alkol, yem ve gıda sanayi için önemli olan 35 bin ton melas ve 250 bin ton yaş pancar posasının elde edilmesi bekleniyor" dedi.

İLK ÜRÜNLER TESLİM EDİLDİ

İlk ürünlerini teslim eden üreticilere çeşitli hediyeler verilen programda kurban kesilmesinin ardından dualar edilip, kurdela kesildi. Pancar üreticileri traktör ve kamyonlarla getirdikleri şeker pancarlarını fabrikaya teslim etti. Ürünlerden alınan numune işlemlerinin ardından araçlardaki şeker pancarları yıkama havuzlarına yüklendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eskişehir'de şeker pancarları fabrikaya teslim edilmeye başladı27 Eylül 2022 Salı 16:57
  • Sarıgül'den af çağrısı!27 Eylül 2022 Salı 16:53
  • Tanju Özcan, HDP Genel Merkezi'ne kına gönderdi27 Eylül 2022 Salı 16:51
  • Avrupa'nın en yoğun havalimanı, İstanbul Havalimanı oldu27 Eylül 2022 Salı 16:49
  • Bakan Kurum: Şehirlerimizi iklim değişikliğine uyumlu hale getirmeliyiz27 Eylül 2022 Salı 16:48
  • Rıza Kayaalp ve Taha Akgül’den Mansur Yavaş’a ziyaret27 Eylül 2022 Salı 16:46
  • Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 terör şüphelisi yakalandı27 Eylül 2022 Salı 16:23
  • Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi27 Eylül 2022 Salı 16:02
  • PKK'ya bir darbe daha27 Eylül 2022 Salı 15:29
  • İsveç'ten Kuzey Akım 1 boru hattında 'gaz sızıntısı' uyarısı27 Eylül 2022 Salı 14:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti