Eskişehir'de şeker pancarları fabrikaya teslim edilmeye başladı

ESKİŞEHİR'de Kazım Taşkent Şeker Fabrikası'nda pancar sezonu açıldı. Fabrika müdürü Mehmet Yüksel, kampanya döneminde 790 bin ton şeker pancarının işlenerek yaklaşık 105 bin ton kristal şeker üretileceğini söyledi.

Eskişehir'de 1933 yılında kurulan ve faaliyetlerini hala sürdüren Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nda yeni pancar sezonu açıldı. Üreticiler tarlalardan hasat ettikleri şeker pancarlarını kamyon ve traktörlere yükleyip fabrikaya teslim etmeye başladı. İlk teslimat için fabrika bahçesinde düzenlenen programa, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan, Emine Nur Günay, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Vali yardımcısı Okan Leblebicier, Türkşeker Genel müdür yardımcısı Mustafa Süslü, fabrika müdürü Mehmet Yüksel, Eskişehir Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Halil Ünal, Şeker-İş Sendikası Genel Sekreteri İlhan Özyurt ile çok sayıda kişi katıldı.

105 BİN TON ŞEKER ÜRETİLECEK

Programda konuşan Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Yüksel, 30 Eylül'den itibaren günde yaklaşık 8 bin 200 ton pancarın işleneceğini belirterek, "Fabrikamıza bağlı 8 ziraat bölge şefliğinde 128 köyde 2 bin 620 çiftçi ile pancar üretmek üzere 890 bin 200 ton sözleşme yapıldı. Mart ayında başlayan pancar ekimlerimiz mayısta tamamlandı. Bu süreç içerisinde 133 bin 766 dekar alanda pancar ekimi gerçekleşti. Bugün alınan pancarların işlenmesine 30 Eylül'de başlanacak. 24 saat, günde 3 vardiya olmak üzere günde ortalama 8 bin 200 ton pancar işlenecek. Toplam kampanya döneminde 790 bin ton pancar işlenecek ve yaklaşık 105 bin ton kristal şeker üretilecek. Ayrıca maya, alkol, yem ve gıda sanayi için önemli olan 35 bin ton melas ve 250 bin ton yaş pancar posasının elde edilmesi bekleniyor" dedi.

İLK ÜRÜNLER TESLİM EDİLDİ

İlk ürünlerini teslim eden üreticilere çeşitli hediyeler verilen programda kurban kesilmesinin ardından dualar edilip, kurdela kesildi. Pancar üreticileri traktör ve kamyonlarla getirdikleri şeker pancarlarını fabrikaya teslim etti. Ürünlerden alınan numune işlemlerinin ardından araçlardaki şeker pancarları yıkama havuzlarına yüklendi.