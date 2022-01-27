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Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı ev ve iş yerlerinde kaçak silah üretimi yaptıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheli yakalandı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan arama ve kontrollerde 23 ruhsatsız tabanca, 3 yapıma hazır kurusıkı tabanca, silah yapımına hazır vaziyette ucu açık 43 tabanca namlusu, 190 fişek ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Yunus Emre Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların savcılıktaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan operasyon kapsamında cezaevi firarisi olan ve hakkında hırsızlık suçundan 15 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan hükümlü de yakalandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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