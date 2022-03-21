Eskişehir'de silahlı ve sopalı kavga: 2 yaralı

ESKİŞEHİR'de, iki grup arasında çıkan, silah ve sopaların kullanıldığı kavgada, 2 kişi yaralandı. Polis, olay sonrası araçla kaçan 3 şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, araç kiralama şirketine otomobille gelen ve kimlikleri tespit edilemeyen 3 şüpheli, iş yerindeki Sefa B. ve Abdullah K. ile tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Sefa B., başına aldığı sopa darbesiyle Abdullah K. ise bacağından silahla vurularak yaralandı. Şüpheliler de geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Sefa B., çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, silahla vurulan Abdullah K. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Öte yandan olay sırasında, oto kiralama şirketi önünde park halinde bulunan 34 DIL 669 plakalı otomobilde hasar meydana geldi. Soruşturma başlatan polis, şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. (