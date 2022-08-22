Eskişehir'de yaklaşık 20 bin onsluk altın kaynağı tespit edildi

Koza Altın AŞ'nin Kaymaz Mahallesi'ndeki tesislerinde tespit edilen kaynaktan 16 bin onsluk altın üretimi hedefleniyor.

Eskişehir'de Koza Altın AŞ'nin Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi'ndeki tesislerinde tespit edilen 20 bin onsluk kaynaktan 16 bin onsluk altın üretimi hedefleniyor.

Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kaymaz işletmemiz mevcut açık ocak sahalarında, 2022 yıllında gerçekleştirilen cevher geliştirme sondajları neticesinde, yaklaşık 20 bin onsluk potansiyel altın kaynağı tespit edilmiştir. Bu kaynaktan yaklaşık 16 bin ons altın üretimi hedeflenmiştir. 2022 yılı içerisinde cevherin Kaymaz işletmesinde üretimi yapılacaktır. Şirketimizin 2022 yılı cirosuna yaklaşık 500 milyon lira katkısı olacaktır."

Kaymaz Mahallesi'ndeki tesislerinde tespit edilen altın kaynağının çıkarılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

AA