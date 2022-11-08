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'Esma-i Nebi' tezhip sergisi açıldı
'Esma-i Nebi' tezhip sergisi açıldı
Milli Kütüphane Sergi Salonu'nda peygamber efendimizin güzel isimlerinin sergilendiği 'Esma-i Nebi' tezhip sergisi açıldı. Serginin açılışını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş gerçekleştirdi.
08 Kasım 2022 Salı 12:50
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