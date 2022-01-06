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Esnafın yakaladığı pitbull barınağa götürüldü

Sivas'ta sanayi sitesi içinde esnaf tarafından yakalanan yasaklı ırk pitbull cinsi köpek, hayvan barınağına teslim edildi.
Esnafın yakaladığı pitbull barınağa götürüldü

Gültepe Mahallesi Dört Eylül Sanayi Sitesi'nde başıboş gezen pitbull cinsi köpeği fark eden esnaf, hayvanı yakalayarak bir iş yerinin önüne bağladı. Köpeğin sahibine ulaşılamayınca Sivas Belediyesi'ne haber verildi. İhbar üzerine gelen ekipler, hayvan ambulansı ile köpeği belediyeye ait barınağa götürdü.

Ayrıca merkeze bağlı Çelebiler köyü yakınına bırakılan iki yasaklı ırk köpek de ekipler tarafından alınarak barınağa götürüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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