Esnafla istişarelerini sürdürüyor

İşyerlerine gerçekleştirdiği ziyarette, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Köse, esnaf ve vatandaşla sohbet ederek talepleri dinledi.
Mamak’ı geleceğe taşıyoruz
Genç, yaşlı herkesin ilgi gösterdiği ziyarette Başkan Köse, ilçenin gelişmesinde önemli rol oynayan esnafla yapılan istişarenin önemine vurgu yaparak, “En güzeli, gönülden gönüle açılan yollar, kurulan köprülerdir. Halkımızla her zaman hemhal oluyor ve bize söyleyeceklerini dinliyoruz. Cazibesi her geçen gün artan ilçemizi, esnafımız ve vatandaşımızla birlikte geleceğe taşıyoruz” dedi.
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