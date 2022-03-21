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Esnaftan 'haraç' alan suç örgütüne operasyonda 9 tutuklama

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, esnafa baskı yapıp haraç alan suç örgütüne yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Esnaftan 'haraç' alan suç örgütüne operasyonda 9 tutuklama

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seferihisar ilçesinde son dönemde İstanbul'dan yanında getirdiği kişilerle, bölge esnafı üzerinde baskı kurarak haraç aldığı iddia edilen, para vermeyi kabul etmeyen iş yerlerinde huzursuzluk çıkaran ve iş yerlerine silahla ateş ettiren Emrah A. liderliğindeki suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, 15 Mart'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan, suç örgütü lideri Emrah A.'nın yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

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