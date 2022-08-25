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Esnaftan Meral Akşener'e Kemal Kılıçdaroğlu tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Silivri'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Esnaftan Meral Akşener'e Kemal Kılıçdaroğlu tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Sultangazi, Arnavutköy ve Silivri'de esnaf ziyaretlerinde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi. Akşener, esnafın sorunlarını dinledi. Silivri'de uğradığı bir esnaf ise Meral Akşener'e CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olma ihtimaliyle ilgili fikrini belirtti. 


 

“KILIÇDAROĞLU ORTAK ADAY OLURSA OY KULLANMAYA BİLE GİTMEM" 

Meral Akşener'in konuştuğu esnaf “İlla Kılıçdaroğlu olsun derseniz, gidip oy bile kullanmam. Vermediğim insana neden oy vereyim. Bugüne kadar bu iktidarı kim ayakta tuttu?ö dedi. Meral Akşener de “Sen kesin CHP'lisin, CHP'liler hep böyle yapıyorö diye cevapladı. Esnaf “Ben eski MHP'liyim, 2 seçimdir size oy veriyorum. Bu seçimde de size vereceğim ama ortak aday o çıkarsa hiç gitmem" dedi. 


 

“BU SİSTEMİN DEĞİŞMESİ LAZIM"



İYİ Parti Genel Başkanı Akşener esnaf ziyaretinin ardından bir çay bahçesinde Silivrililer ile bir araya geldi.  Meral Akşener burada yaptığı konuşmada,  “2010'dan beri Suriye meselesi ile ilgili konuşan bir siyasetçiyim ben. Çok büyük rakamlara çıktı sayıları, Esad yerindeyse Esad ile, ABD'yi, Rusya'yı, AB'yi işin içinde katıp bu insanların gönderilmesi lazım. Suriye'de kim varsa anlaşıp yollamak lazım. Demografi değişiyor, 2053'te 35 milyon oluyor nüfusları" dedi

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