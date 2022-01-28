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Estergon Türk Kültür Merkezi’ne Gubari Sanatı Atölyesi kuruldu

Keçiören Belediyesi, küçük nesneler üzerine yapılan hat sanatı gubarinin unutulmaması ve yaşatılması için Estergon Türk Kültür Merkezi’ne Gubari Sanatı Atölyesi kurdu. 
Estergon Türk Kültür Merkezi’ne Gubari Sanatı Atölyesi kuruldu

Unutulmuş bir Mevlevi sanatı olan gubarinin gelecek nesillere taşınması için Estergon Kalesi’ne kurulan atölye ilgili bilgi veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Gubâri, gözle görülemeyecek kadar küçük ve ince hat sanatı. objeler üzerine gözle görülemeyecek şekilde yazı yazı yazmak kolay bir iş değil. Türkiye'de bilinen iki ustadan biri olan belediyemiz bünyesinde sanatını icra ediyor. Atölyede ebadı küçük ama değeri büyük eserler üretiliyor. Mesela bir pirinç tanesi üzerine ihlas suresini yazmak gibi hem emek isteyen hem de sabır isteyen bir sanat. Zaten bu sanatı dervişler tekkelerde sabır öğretisini nefislerine aşılamak için yapıyorlarmış.” dedi.

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Atölyede görev yapan hat sanatçısı Ömer Faruk Tekin Türkiye’de bu sanatı temsil eden iki kişiden biri olarak mikroskopla önemli eserlere imza atmaya devam ediyor.
 

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