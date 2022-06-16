  • BIST 2.531,11
  • Altın 1016.384
  • Dolar 17.2841
  • Euro 18.0344
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 17 °C
»

Et ve Süt Kurumu karkas etin alım fiyatını yükseltti

Et ve Süt Kurumu (ESK) büyükbaş karkas etin üreticiden alım fiyatını yükseltti.
Et ve Süt Kurumu karkas etin alım fiyatını yükseltti

ESK büyükbaş hayvanların alım fiyatlarında güncelleme yaptı. Buna göre, 1'inci kalite 57 randımanlı yağsız kesim büyükbaş hayvan alım fiyatını kilogram başına 84 lira olarak belirledi.

Bakanlık desteklemesi ve ESK tarafından ödenen karkas verimlilik primleri ile üreticilere kilogram başına yaklaşık 94 lira ödenmiş olacağı belirtilen açıklamada, ESK'nin alım fiyatı ile üretici için bir taban fiyat belirlenmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek amacıyla ramazan ayı boyunca hayvanını ESK kombinalarında kestiren üreticilere ödenen erkek sığır başına 2 bin 500 lira destek ödemesi süresinin yıl sonuna kadar uzatıldığı anımsatılan açıklamada, şu ifadeler yer buldu:

"Bu kapsamda sığırların kesimi ve satışı, ESK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde yapılıyor. Yıl sonuna kadar uygulanan destekleme kapsamında yapılan ödemeler için gerekli kaynak, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2022 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanıyor. Üreticiler kesim randevularını e-devlet üzerinden alabiliyor."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD: Üst düzey DEAŞ teröristi ele geçirildi16 Haziran 2022 Perşembe 09:24
  • İzmir'de polise silahlı saldırı: Yaralılar var!16 Haziran 2022 Perşembe 09:23
  • 43 ilde eş zamanlı Dümen Operasyonu başlatıldı16 Haziran 2022 Perşembe 09:22
  • ABD'nin ham petrol stokları arttı16 Haziran 2022 Perşembe 09:19
  • Türkiye ve dünya gündemi16 Haziran 2022 Perşembe 09:18
  • Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifi, Genel Kurul'da16 Haziran 2022 Perşembe 09:18
  • TRT Balkan Dijital Haber Platformu, yayına başladı16 Haziran 2022 Perşembe 09:17
  • Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya'nın gönderdikleri belgeler beklentileri karşılamaktan uzak15 Haziran 2022 Çarşamba 22:10
  • Tahir Elçi davasında Ahmet Davutoğlu tanık olarak dinlenecek15 Haziran 2022 Çarşamba 17:21
  • Görev şehidi Üstçavuş Gençer, Niğde’de son yolculuğuna uğurlandı15 Haziran 2022 Çarşamba 17:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti