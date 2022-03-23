  • BIST 2.192,07
  • Altın 921.797
  • Dolar 14.8284
  • Euro 16.3199
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 2 °C
»

Et ve Süt Kurumu yüzde 48'lik zammın gerekçesini açıkladı

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, uyguladıkları yüzde 48'lik et zammının gerekçesini açıkladı.
Et ve Süt Kurumu yüzde 48'lik zammın gerekçesini açıkladı

Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarında yüzde 48'lik bir zam kararı aldı.

Bunun üzerine 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya çıktı.

Piyasadaki fiyatları da yukarı çekmesi beklenen zam ise tepkilere sebep oldu.

Tepkilerin ardından Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun'dan, konuya ilişkin açıklama geldi.

"FİYATLAR ÇOK DÜŞÜKTÜ, KUYRUKLAR OLUŞUYORDU"

Kurumdaki fiyatların piyasanın yüzde 66 daha altında olduğunu belirten Osman Uzun, şunları söyledi:

"Bizim fiyatlar çok düşüktü. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık.

"56 LİRADAN KIYMA SATMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Yine de piyasaya göre yüzde 15 daha düşük bir fiyat var. Karkas etin fiyatı 80 lira olmuş, bizim 56 liradan kıyma satmamız zaten mümkün değildi."

"ALIM FİYATINDA DA ARTIŞ GEREKİYOR"

Dünya gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım'a konuşan Osman Uzun, açıklamasını, "Alım fiyatında da bir artış yapmamız gerekiyor. Bunun için çalışmalar yaptık. Hem Sayın Bakanımıza sunduk hem de Fiyat İstikrar Komitesi‘ne sunduk. Oradan çıkan karara göre alım fiyatında da artış olacak. Biz de zaten ihtiyacımız olan eti piyasadan kesilmiş et olarak alıyoruz. Bu konuda dijital - elektronik bir ihale açıyoruz. Kilosunu 78 -79 liradan et alıyoruz." ifadeleriyle sonlandırdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Togg'da önemli gelişme! Robotlar çalışmaya başladı23 Mart 2022 Çarşamba 12:37
  • Günlük 3,4 milyon varil Rus petrolü AB ambargosu ile karşı karşıya23 Mart 2022 Çarşamba 11:35
  • Tüketici güven endeksi martta aylık bazda yüzde 1,9 artarak 72,5 oldu23 Mart 2022 Çarşamba 11:35
  • İhracat ve ithalat birim değer endeksleri ocakta yükseldi23 Mart 2022 Çarşamba 10:39
  • Tüketici güven endeksi açıklandı23 Mart 2022 Çarşamba 10:23
  • Kömür sahaları güneş panelleriyle donatılarak 6,9 milyon hanenin elektriği karşılanabilir23 Mart 2022 Çarşamba 10:22
  • Borsa güne yükselişle başladı23 Mart 2022 Çarşamba 10:21
  • İşsizlik oranları açıklandı23 Mart 2022 Çarşamba 10:06
  • Brent petrol fiyatları yükseldi, benzin ve motorine gece yarısı zam geldi!23 Mart 2022 Çarşamba 10:04
  • Dijital Enerji Forumu yarın başlıyor23 Mart 2022 Çarşamba 09:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti