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Et ve Süt Kurumu'ndan kuzu eti fiyatında yüzde 25 indirim

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "Et ve Süt Kurumu olarak kuzu eti fiyatıyla ilgili yüzde 25'lik bir indirim yapacağız" dedi.
Et ve Süt Kurumu'ndan kuzu eti fiyatında yüzde 25 indirim

Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarında indirime gidiyor.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Et ve Süt Kurumu olarak kuzu eti fiyatıyla ilgili yüzde 25'lik bir indirim yapacağız." ifadelerini kullandı.

YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ

Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan açıklamada indirimli satışların yarından itibaren başlayacak.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ESK, üreticiden koyun kuzu alımlarını arttırarak fiyatlarda istikrarı korumayı hedefliyor. ESK, kuzu etinde dönemsel arz fazlalığından kaynaklanan fiyat dengesizliklerinin önüne geçmek amacıyla yerli üreticiden aldığı küçükbaş hayvanı bir taraftan tüketiciye indirimli fiyata ulaştırırken diğer yandan kuzu karkas olarak ihraç ederek üreticinin emeğine sahip çıkmayı hedefliyor. İhracat canlı olarak değil karkas olarak gerçekleştirilecek. Kuzu karkas ihracatı ile küçükbaş eti yan ürünleri olan deri, sakatat ve hayvansal yağlar ülke ekonomisine kazandırılmış olacak."

İndirim sorası gövde kuzu 129,75 liradan 98 liraya, kuzu pirzola 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya satılacak.

Bakan Kirişçi, "Kış aylarına girerken meyve sebze fiyatlarındaki artışı önlemek adına sera üretim alanlarımızı artırmak istiyoruz." dedi.

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