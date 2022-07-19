Et ve Süt Kurumu’ndan satılık sakatat

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Et ve Süt Kurumu büyükbaş hayvan sakatatı ve yan ürünleri satışı için ihaleye çıktı. Satış işlemi online olarak yapılacak. Et Süt Kurumu sakatat ihale detayları haberimizde: