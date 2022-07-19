Et ve Süt Kurumu’ndan satılık sakatat

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Et ve Süt Kurumu büyükbaş hayvan sakatatı ve yan ürünleri satışı için ihaleye çıktı.
İhale ile satılacak olan ürünler Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sincan, Sivas, Van ve Yozgat Kombinalarında 2022 yılı Eylül-Ekim-Kasım-Aralık aylarını kapsayan 4 aylık dönem içerisinde büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek sakatat ve yan ürünleri kapsıyor.
Satış işlemi online olarak yapılacak.
Et Süt Kurumu sakatat ihalesi ilanının detayları için TIKLAYIN.
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