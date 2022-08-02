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Ethem Sancak Vatan Partisi'ne katıldı

ESKİ AK Parti MKYK üyesi iş insanı Ethem Sancak Vatan Partisi'ne katıldı.
Ethem Sancak Vatan Partisi'ne katıldı

Eski Ak Parti MKYK üyesi, iş insanı Ethem Sancak, Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen törenle Vatan Partisi'ne katıldı. Sancak'ın partiye katılım töreninde konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perincek "Ethem Sancak Vatan Partisi'ne hükümet olmak için geliyor. Beraber hükümet olacağız. Ethem Sancak'larla beraber Türkiye'yi yöneteceğiz" dedi.
 

"SİYASETTE 50 YILLIK GEÇMİŞİM VAR"

Konuşmasına siyasi yaşamını anlatarak başlayan Ethem Sancak, kendisini AK Parti dönemi zengini olarak lanse edenlere tepki göstererek "Benim için öncelik ülke, insanıma hizmet etmek, sosyal bir varlık olmak, siyasal fikirlerini gizlememek. İş adamlığında da para benim için, ülke çıkarları söz konusu olduğunda ikinci plandadır. Bazı medyada beni AK Parti döneminin zengini diye  sayıyorlar. Ama ben siyasete AK Parti ile başlamadım. Siyasette 50 yıllık geçmişim var. Gördüğüm doğruların safında hep yer aldım. Hiçbir zaman bağnaz biri olmadım, mürit olmadım, hep fikirlerimi söyledim. Ben AK Parti'ye katılmadan önce de zengin ve ünlü bir adamdım. AK Parti'ye katıldıktan sonra yoksullaştım. Bazılarının iddia ettiği gibi 'parayı götürdü, gitti'.Bunların hepsi dezenformasyon ve yalan. Üzgün müyüm, hayır. Ben AK Parti'deyken de her şeyi ülkem için yaptım. Savunma sanayine liderlik ederken, bir kar amacıyla yapmadım bunu. Yıkılmış BMC'yi halka açık ihalede girdim, aldım. Savunma sanayi şirketi yapmak niyetiyle aldım. O zaman Cumhurbaşkanımızla yakın bir arkadaşlığımız, beraberliğimiz vardı. O'na da 'one minute' olayından sonra dedim ki; 'Millet sana dik dur eğilme diyor, ama dik durabilmek nutukla olmaz. Eğer milli bir savunma sanayin yoksa ve milli bir medyan yoksa dik duramazsın. Seni bu batı sistemi indirir'. Nitekim o süreç başladı. Ona ben fikir olarak liderlik ettim. İşler art arda yürüdü, büyüdü, devasa şirketlerimiz çıktı. Şu anda savunma sanayinde yerlilik oranı yüzde 70'e çıktı.  Ben iyi bir girişimciyim ama kötü bir profesyonel yöneticiyim. Ben rutin hale gelmiş işlerden bıkarım. Yabancı ortaklarla ihtilaflarımız oldu, anlaşamadık. Bayrağı devralmak isteyen güzel bir şirket çıktı ortaya. Ben bayrağı ona devrettim" diye konuştu.


 

2023 SEÇİMLERİ MİLLİ MÜCADALE SEÇİMLERİDİR

Sancak, " 2023 seçimleri bir milli mücadele seçimleridir. Son 50 yılın en önemli seçimidir. Bu seçimde bu Biden çetesinin kazanmaması lazım. Kazanırsa Suriye'ye döneriz, Irak'a döneriz, Libya'ya döneriz. Amerika'nın niyeti bu. Bunu engelleyecek bir milli bariyer inşa etmek lazım. Bu bariyeri inşa edecek en sağlam programa ve siyasal stratejilere bugün Vatan Partisi sahiptir. Zaten eski mensuplarındanım, düşüncelerimle de örtüştüğü için buraya katılmam, buraya nefer olarak katılmak benim için büyük bir onurdur"dedi.


 

KİM ÜZERİNE ALINIYORSA BİDEN ÇETESİ ODUR

Sancak, "Biden çetesiyle Millet İttifakı'nı mı kastediyorsunuz, kimi işaret ediyorsunuz"  şeklindeki bir soruya "Bunu ben demiyorum Biden diyor. Biden ne dedi seçilmeden önce; 'Biz darbelerle indiremedik. Muhalefetle birleşip indireceğiz.' İşte buna kulak veren ve bunun dediklerini yapanlara diyorum Biden çetesi. Kim üstüne alınıyorsa odur. Biden söylüyor. Geçen gün Almanya Dışişleri Bakanı geldi. Hani 6'lı masa yazıyordu. İtiraz bile etmediler. Bize ayar vermeye kalktı, Dışişleri Bakanımız ağzının payını verdi. Panikle kaçtı oradan. Sonra onun huzuruna 6'lı masanın bütün bileşenleri basına da açık olmayacak şekilde gidip ona hesap verdiler" dedi.



UYDURMA ANKETLERE BAKMAYIN

Sancak "2023 seçimlerine yönelik yapılan anketlerin yanıltıcı olduğunu öne süren Sancak, "Uydurma anketlere bakmayın. Şu anda Türkiye'nin anketini düzgün tespit etmek maalesef bu dezenformasyon ortamında mümkün değil. Bu seçim milli mücadele çizgisinde yürüyecek bir seçim. Milletin makus talihini yenip, bağımsızlığını savunanlarla pranganın devam etmesini savunanlar arasında geçecektir. Seçmen de öyle karar verecek. Ben çok umutluyum, Vatan Partisi de bu umutta. Umutlarımız Vatan Partisi'yle birleşti" ifadelerini kullandı.

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