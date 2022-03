Eti Maden toplu et alımı yapacak

Türkiye'nin madencilik ve kimya kurumu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 16 bin 700 kg kırmızı et ve 6 bin 600 kg beyaz et satın alacak. Eti Maden et alımı için ihaleye çıktı.