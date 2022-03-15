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Eti Maden toplu et alımı yapacak

Türkiye'nin madencilik ve kimya kurumu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 16 bin 700 kg kırmızı et ve 6 bin 600 kg beyaz et satın alacak. Eti Maden et alımı için ihaleye çıktı.
Eti Maden toplu et alımı yapacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Türkiye'de başta bor mineralleri ve türevlerini üreten, kamuya ait bir madencilik ve kimya kurumu olan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 16 bin 700 kg kırmızı et ve 6 bin 600 kg beyaz et satın alacak. 

Eti Maden et alımı için ihaleye çıktı. 

İhale tarihi 07.04.2022.

Eti Maden et alımı ihalesi ve ilanın detayları için TIKLAYIN

eti-maden-et-alim-ihalesi.jpg

www.gazeteilksayfa.com


 

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