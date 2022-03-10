Etimesgut Ahi Mesut’ta icradan satılık dubleks daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Etimesgut’un Ahi Mesut Mahallesi’ndeki Elvan Park Evleri’nde bulunan 268 metre karelik dubleks daire icra yoluyla satılıyor.
Etimesgut Ahi Mesut’ta icradan satılık dubleks dairenin muhammen bedeli 1 milyon 250 bin TL.
1.Satış Günü : 25/04/2022
2.Satış Günü : 23/05/2022
Satış Yeri : Mezat Salonu
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