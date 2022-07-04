Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Etimesgut’un Bağlıca Mahallesi’nde 220 metre kare villa bir borçtan ötürü icra yoluyla satılıyor.
Etimesgut Bağlıca’da icradan satılık villanın muhammen bedeli 1 milyon 950 bin Türk Lirası.
Satış işlemini Ankara Batı İcra Dairesi Müdürlüğü yapıyor.
Birinci satış günü 05.08.2022.
Etimesgut Bağlıca'da icradan satılık villa Yolcular Caddesi üzerinde bulunuyor.
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