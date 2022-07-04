Etimesgut Bağlıca’da icradan satılık villa

Ankara ilçesi Etimesgut’un Bağlıca Mahallesi’nde 220 metre kare villa icra yoluyla satılıyor. Etimesgut Bağlıca’da icradan satılık villanın muhammen bedeli 1 milyon 950 bin Türk Lirası. Satış işlemini Ankara Batı İcra Dairesi Müdürlüğü yapıyor.