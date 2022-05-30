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Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'den engelli ve ailelerine sürpriz ziyaret

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Belediyenin Engellileri Denizle Buluşturma Projesi kapsamında Antalya Manavgat'ta tatil yapan engelli ve ailelerine sürpriz ziyarette bulundu.
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'den engelli ve ailelerine sürpriz ziyaret

5 yıldızlı bir otelde yapan engelliler animasyon ekiplerinin gösterileri ile eğlenirken Başkan Demirel’i karşılarında görünce şaşırdılar. Demirel, engellilerin heyecan ve mutluluklarını ortak oldu.

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Engelli ve aileleri sohbet ederek isteklerini soran Demirel, "Rüya gibi bir tatildeyiz. Herşey hayal ettiğimizden daha güzel" cevabını aldı. Engelli ve aileleri sürpriz ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını da ifade ederek bu tatil imkanını kendilerine sunduğu için Demirel’e teşekkürlerini ilettiler.

Demirel de engellilerin mutluluğunu yakından görmek için günü birlikte olsa Ankara’dan Antalya’ya geldiğini belirterek, "Onların mutluluğunu, yaşama sevincini görünce iyi ki böyle bir hizmeti hayata geçirdik ve 10 bini aşkın engellimizi aileleriyle denizle buluşturduk diyoruz. Bu tatil engellilerimizin moral motivasyonlarını artıran, tedavilerine katkı sağlayan bir süreçtir. Ailelerimiz için de kendilerini yenileme imkanıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Tatilde engellilere refakat eden Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Ömer Uzun da, tatilin çok iyi geçtiğini engelli ve ailelerinin çok mutlu olduğunu söyledi. Demirel’in ziyaretinin heyecanlarını daha da artırdığını kaydeden Uzun, "Enver Başkanın yoğun programları arasında bizi ziyarete gelmesi, yanımızda olması hepimizi hem duygulandırdı hem de çok mutlu etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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