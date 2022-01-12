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Etimesgut Belediyesi, atıkları ekonomiye kazandırıyor

Etimesgut Belediyesi, atıkları kaynağından ayrıştırarak yeniden ekonomiye kazandırıyor.
Etimesgut Belediyesi, atıkları ekonomiye kazandırıyor

Bu kapsamda 1. Sınıf Atık Geri Getirme Merkezi oluşturan Etimesgut Belediyesi,  5300 geri dönüşüm toplama ekipmanı ile son 1 yılda 10.400 ton atığı kaynağından ayrıştırarak topladı ve yeniden ekonomiye kazandır.

9.800 ton karışık ambalaj atığı, 490 ton cam atığı, 90 ton tekstil atığı 60 ton bitkisel yağ atığı, 7 ton pil atığı toplayan Etimesgut Belediyesi çevrenin korunmasına da önemli katık sağladı.

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Ayrıca belediye park ve bahçeler müdürlüğü tarafından 1 yılda 23 park, 69 bin ağaç ve bitki örtüsü kazandırılarak vatandaşların daha yeşil daha temiz bir çevrede yaşamaları sağlandı.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, ilçede atıkları sıfırlayarak çevreye kazandırdıklarını ifade ederek, "Geri Dönüşüm atıklarını ayrı biriktiren vatandaşlarımız sokaklarda bulunan geri dönüşüm konteynerlerine, muhtarlıklara, belediyemiz sosyal tesislerine, zabıta karakollarına ve en yakın okullara bu atıklarını bırakarak ya da 444 9 244 Alo Geri Dönüşüm hattını arayarak evlerinden aldırabilmektedir" dedi.

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