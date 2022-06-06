Etimesgut Belediyesi mobilya ihalesine çıktı

Etimesgut Belediyesi kent mobilyası satın alacak. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü 30 adet kameriye ve masası, 350 adet bank, 820 adet çöp kovası, 250 adet lata, 30 paket lambri, 500 adet de verzalit lata alımı için ihaleye çıktı.