Etimesgut Belediyesi mobilya ihalesine çıktı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Başkent’te Etimesgut Belediyesi kent mobilyası satın alacak.
Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü 30 adet kameriye ve masası, 350 adet bank, 820 adet çöp kovası, 250 adet lata, 30 paket lambri, 500 adet de verzalit lata alımı için ihaleye çıktı.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 29.06.2022
Etimesgut Belediyesi mobilya ihalesi ve ilanın detayları için TIKLAYIN.
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