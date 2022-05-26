Etimesgut Belediyesi organizasyon hizmeti satın alacak

Etimesgut Belediyesi organizasyon hizmeti satın alacak. Etimesgut Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Uluslararası Anadolu Günleri 16. Kültür ve Sanat Festivali Programı için organizasyon hizmeti alımı ihalesine çıktı.