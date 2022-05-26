Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Etimesgut Belediyesi organizasyon hizmeti satın alacak.
Etimesgut Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Uluslararası Anadolu Günleri 16. Kültür ve Sanat Festivali Programı için organizasyon hizmeti alımı ihalesine çıktı.
Organizasyon hizmeti alınacak olan Uluslararası Anadolu Günleri 16. Kültür ve Sanat Festivali 26.08.2022 ile 04.09.2022 tarihleri arasında Türk Beyleri Kent Meydanı’nda yapılacak.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 16.06.2022
İlanın detayları için TIKLAYIN.
www.gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.