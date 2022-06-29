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Etimesgut Belediyesi satılığa çıkardı: Kül tablası, leğen, bıçak, para kasası…

Etimesgut Belediyesi kullanım dışı 49 parça malzemeyi satışa çıkardı. Belediyenin ihale ile satacağı malzemeler arasında kül tablası, leğen, bıçak, para kasası, hesap makinesi gibi araç gerekçeler de bulunuyor.
Etimesgut Belediyesi satılığa çıkardı: Kül tablası, leğen, bıçak, para kasası…

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Etimesgut Belediyesi kullanım dışı 49 parça malzemeyi satışa çıkardı. 

Belediyenin ihale ile satacağı malzemeler arasında kül tablası, leğen, bıçak, hesap makinesi, para kasası gibi araç gerekçeler de bulunuyor. 

05.07.2022 tarihinde belediyede yapılacak ihale ile satılacak olan malzemeler şöyle: “Çay bardağı, çay kaşığı, tatlı çatalı, çay tabağı, peçetelik, porselen bardak, su bardağı, saklama kabı, tepsi, fanus, çöp kovası, kaşıklık, raf örtüsü, masa, sandalye, şemsiye çadır, para kasası, bulaşık makinesi, su arıtma cihazı, led tv, derin dondurucu, kahve makinesi, çay kazanı…” 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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