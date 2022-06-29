Etimesgut Belediyesi satılığa çıkardı: Kül tablası, leğen, bıçak, para kasası…

Etimesgut Belediyesi kullanım dışı 49 parça malzemeyi satışa çıkardı. Belediyenin ihale ile satacağı malzemeler arasında kül tablası, leğen, bıçak, para kasası, hesap makinesi gibi araç gerekçeler de bulunuyor.